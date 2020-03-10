Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi’nde 300 ticari eşleştirme görüşmesi gerçekleştirildi

Sputnik’in medya sponsoru, Rosatom’un ise ana destekçilerinden olduğu 3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), nükleer enerji sektöründe tedarikçi ve alt yüklenici olmak isteyen Türk firmalarını dünyanın önemli nükleer oyuncularıyla buluşturdu. Türk firmalar, Rusya, Almanya ve İspanya başta olmak üzere; ABD, Ukrayna, Slovenya, Letonya, İtalya, Belçika, Macaristan ve Fransa gibi birçok ülkeden firma ve temsilciler ticari eşleştirme görüşmeleri için İstanbul’da NPPES’te bir araya geldi. Zirveye yaklaşık 2 bin ziyaretçi katıldı ve etkinlik 300 ticari eşleştirme görüşmesine ev sahipliği yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun destekleriyle Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) tarafından Ankara Sanayi Odası (ASO) ile birlikte düzenlenen etkinlikte sürdürülebilir büyüme için ekolojik ekonominin altı çizildi.

‘Nükleer santraller 2 milyar tonun üzerinde karbondioksit emisyonunu engelleyerek sürdürülebilir ekonomiye destek oluyor’

Ekonominin ekolojik yönetilmesine tüm dünyanın ihtiyacının olduğunun altını çizen NPPES ve NMD Başkanı Erol Çubukçu, nükleer santrallerin elektrik sektöründen kaynaklanan sera gazı salınımında yaklaşık yüzde 17 tasarruf sağlayarak ve 2 milyar tonun üzerinde karbondioksit emisyonunu engelleyerek sürdürülebilir ekonomiye destek olduğunu vurguladı. Üretim zinciri tümüyle ele alındığında, nükleer enerjinin sera gazı salınımı konusunda en temiz seçeneği bizlere sunduğunu ifade eden Çubukçu, NPPES’te küresel ısınmayla mücadelede kilit bir rol oynayan nükleer enerjiden ülkemizin nasıl pay alacağının tartışıldığını bildirdi.

‘Zirvede, başta Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere yapımı devam eden santral projeleri için faydalı görüşmeler yapıldı’

Türk sanayicisini, nükleer enerji alanında bekleyen fırsatlarla buluşturmak için çalıştıklarını açıklayan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, NPPES’te yapılan ticari eşleştirme görüşmelerinde ASO bünyesinde kurulan Nükleer Sanayi Kümelenmesi’nden (NÜKSAK) birçok firmanın yer aldığını belirtti. Firmaların geçtiğimiz yıllarda yurt dışından önemli nükleer oyuncularla NPPES’te tanışıp ticari evlilikler ve anlaşmalar imzaladıklarını söyleyen Özdebir, bu yıl da başta Akkuyu NGS olmak üzere yurt dışında yapımı devam eden nükleer santral projeleri için de faydalı görüşmelerin yapıldığını sözlerine ekledi. Türk sanayicisinin nükleer endüstriye yönelik üretim yapabilecek yetkinlikte olduğunu bildiren Özdebir, ihtiyaç duydukları uluslararası iş ağı konusunda NPPES’in önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Nükleer Anneleri Platformu’ndan Türk annelerine destek çağrısı

Çocuklarını ve onlara miras kalacak gezegeni kirlilikten ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden koruma sorumluluğu hisseden anneler tarafından kurulan Nükleer Anneleri Platformu, ilk kez Türkiye’de bir etkinliğe katıldı. Nükleerin güvenli bir enerji kaynağı olduğunun altını çizen Nükleer Anneleri Platformu kurucularından Heather Matteson, iklim değişikliğiyle mücadelede nükleer enerjinin önemini katılımcılarla paylaştı ve Türk annelere destek çağrısında bulundu.