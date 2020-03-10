Koca: Koronavirüs salgınının şu an Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Koca, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek" dedi.