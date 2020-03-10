Pakdemirli: Avrupa mülteciler için aldığı önlemleri koronavirüse karşı alsaydı bu tür elim bir hadiseyle sarsılmayacaktı

Koronavirüse ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa mültecilere karşı aldığı ciddi önlemleri virüse karşı alsaydı belki bu tür elim bir hadiseyle sarsılmayacaktı. Çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden iş birliği talebinde bulundu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen ve ormancılığın gelişimine katkı sağlayanların ödüllendirildiği 'OGM'nin En'leri Ödül Töreni'nde konuştu.

Gelir getirici türler kullanarak yapılan ağaçlandırmalarla bölgesel ekonomiye katkıda bulunmaya gayret ettiklerini anlatan Pakdemirli, "Tabii bunlarla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz. 2023 yılı hedefimiz, orman varlığımızı 23.4 milyon hektara çıkararak, yüzde 30 olan dünya ortalamasına ulaşmak. Yine 2023 yılı sonuna kadar toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Covid-19 tavsiyesi

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, tüm dünyanın bu sorunla boğuştuğuna dikkat çekti.

Avrupa'da da durumun iç açıcı olmadığını, özellikle İtalya'da hayatın neredeyse durma noktasına geldiğini hatırlatan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii Avrupa, mültecilere karşı almış olduğu ciddi önlemleri virüse karşı almış olsaydı belki bu tür elim bir hadiseyle sarsılmış olmayacaktı. Kimse merak etmesin ve şüphesi olmasın ki yeni Covid-19 için çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Öyle ki pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden iş birliği talebinde bulundu. Hamdolsun aldığımız sıkı önlemlerle, ülkemiz bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Rabbim vatanımızı ve milletimizi bu illetten korusun, esirgesin inşallah."