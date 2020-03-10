Koca'dan 'Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı' iddiasına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Türkiye'den ABD'ye giden 86 yaşındaki bir kadına koronavirüs teşhisi konduğuna dair iddiaya değinen Koca, şunları söyledi:

"ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir."

ABD VATANDAŞI, 86 YAŞINDAKİ KADIN HASTAYA, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 10, 2020

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