Evlilik vaadiyle dolandırıldı

Gaziantep'te bir kişinin evlilik vaadiyle 8 bin TL'si dolandırıldı. Düğün ihtiyaçları bahanesiyle şahsın 8 bin TL'sini alan ve düzmece bir nişan merasimi düzenleyen suç örgütü, polis operasyonu ile çökertildi.

Gaziantep'te yaşayan M.Ç., tanıdıkları aracılığıyla S.A. ile evlenmek istedi. M.Ç. hazırlık için S.A. ve beraberindeki 5 kişiye bir miktar para verdi. Aile arasındaki sahte nişan merasiminin ardından bir miktar daha para veren M.Ç, toplamda 8 bin TL'yi alan S.A. ve beraberindekilere bir daha ulaşamadı.

Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan M.Ç, polise haber vererek yardım istedi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, M.Ç'nin elindeki nişan fotoğrafları ile videoları inceleyerek şahısların eşkal ve kimlik bilgilerini tespit etti.

Polis, yaptığı operasyon ile Aksaray'dan geldikleri belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.A., F.B. ve M.Ş. mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.