Eski karısını pompalı tüfekle vurdu, tehditlerine mahkemede de devam etti: 'Kocana mini etek giydireceğim'

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Özkan Y., mağdur kadın Hatun K., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu.

Tutuklu yargılanan Özkan Y., mahkemedeki ifadesinde, yıllardır tartıştıklarının doğru olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Evet bir sürü dava dosyamız oldu ve az cezalar aldım. Çünkü en ufak tartışmada karakola gidip, şikayetçi oluyordu. Sonra karakoldan el ele çıkıp, eve geliyorduk. Ben cezaevindeyken başka biriyle bana fotoğraf yolladı. Ben ister istemez buna çok sinirlendim ve mesajlar attım. Ama sonra yaptığımın yanlış olduğunu anladım. O olaydan sonra 2 kez karşılaşmamıza rağmen bir şey yapmadım. Olay günü de ben çocuğumuzu al gel demedim. Ona sadece bayram arifesinde çocuğu alacağımı söyledim. Zaten olay da bir anlık öfke ile oldu. Yaptığım hareketten dolayı çok pişmanım. Zaten tüfeği inceletirseniz bir tane daha kurşun var. Eğer öldürecek olsam onu da sıkar, öldürürdüm."

'Çocuklarım için korkuyorum'

Hatun K. ise şahsın kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiğini belirterek, "Zaten bir sürü kesilmiş cezası var. Eğer bu dosyadan dışarı çıkarsa beni kesin öldürür. Onun dışarı çıkmasını istemiyorum. Çocuklarım için korkuyorum. Daha çıkmadan bile mektuplarla tehdit ediyor" diye konuştu.