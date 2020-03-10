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19:52 10 Mart 2020
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    Osman Kavala'dan casusluk suçlamasına yanıt: Öncekilerden daha saçma bir iddia

    © Fotoğraf : Twitter
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    Önceki gün hakkında yürütülen casusluk suçlaması ile bir kez daha tutuklanan cezaevindeki Osman Kavala, suçlamalara yanıt verdi. Kavala, "Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin, yargı mensuplarını yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir" ifadesini kullandı.

    15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında ‘siyasal veya askeri casusluk‘ suçundan tutuklanan Kavala, bu son karara dair bir açıklama yaptı.

    Şahsına yönelik son iddiayı 'öncekilerden daha da saçma' olarak niteleyen Kavala, normal karşılanması halinde bu tutumun ceza davaları için tehlikeli bir örnek oluşturacağına dikkat çekti.

    Kavala’nın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:

    “Öncekiler gibi hiçbir delile dayanmayan, ancak öncekilerden daha da saçma olan bu iddianın, Yargı Reformu paketinin getirdiği, iddianame öncesi 2 yıllık tutuklama süresi kısıtlamasını ve AİHM’in ihlal kararını boşa çıkartmaya yönelik olduğu açıktır.

    “Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin, yargı mensuplarını yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir. Normal karşılanması halinde bu davranış, ceza davaları için tehlikeli bir örnek oluşturacaktır.”

    Osman Kavala'nın açıklaması
    © Fotoğraf :
    Osman Kavala'nın açıklaması

    Ne olmuştu?

    Kavala, Gezi Parkı davasında beraat etmesinin ardından 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınmıştı.

    19 Şubat’ta 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme' suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı.

    Geçen günlerde Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kavala’nın hakkında yeni bir soruşturma açıldığı öğrenilmişti.

    Söz konusu soruşturma kapsamında 'siyasal veya askeri casusluk' suçlaması yöneltilen Kavala, tutuklama talebiyle İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

    Mahkeme ise duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan Kavala’nın tutuklanmasına karar vermişti.

    Etiketler:
    Tutuklama, Casusluk, Osman Kavala
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