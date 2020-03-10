Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirdi, adım atma sırası AB'de

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi. AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün. Cumhurbaşkanımız dün Brüksel'de bu mesajı verdi. Adım atma sırası AB'de".

Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi.

AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir.

Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün.

CB’mız dün Brüksel’de bu mesajı verdi. Adım atma sırası AB’de. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 10, 2020

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