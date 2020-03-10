Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden "ABD'li kadına Türkiye'de virüs bulaştı" iddiasına yanıt

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, "Bir ABD vatandaşının Türkiye ziyaretinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptığı" iddialarını yalanlayarak, söz konusu kişinin İstanbul Havalimanına kısa bir süre transit yolcu olarak bulunduğunu kaydetti.