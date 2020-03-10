MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri toplandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantı saat 20.00 civarında başladı.
5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askerî Heyetlerin toplantısı Millî Savunma Bakanlığı’nda başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2020
İki ülke liderleri arasında Moskova'da gerçekleşen zirvede varılan mutabakatta, ''Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır'' ifadesi yer almıştı.
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