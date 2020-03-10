Boş kağıda attığı imzayla 500 bin TL dolandırıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Nuriye Ekinci, ortak iş yapma bahanesiyle boş kağıda imza attıktan sonra borçlandırıldı ve evi icra yoluyla satıldı. Ekinci, yaklaşık 500 bin TL'sinden olduğunu söyledi.

Almanya’da yıllarca yaşlılara bakıcılık yaparak kazandığı birikimiyle 2011 yılında Türkiye’ye gelme kararı alan 55 yaşındaki Nuriye Ekinci, Alanya’ya gelerek burada tanıştığı bir kişi vasıtasıyla ev alıp yaşamaya başladı.

Ekici’nin iddiasına göre, tanıştığı kişilerle ortak iş yapma amacıyla tekne alım satım işine girdi. M.Ç. ve H. D., bir tekne alım satımını bahane ederek Ekinci'ye boş kağıda imza attırdı. Daha sonra bu kişiler Ekici’nin imzasını elde ederek 375 bin TL borçlandırdı ve senet haline getirdikleri imzası olan evrakları, icra yoluyla tahsiline gitti.

Ekinci’nin suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri M. Ç. ve H.D.’i gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ’kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiliklerin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boş kağıda imza atmasından dolayı, 375 bin TL borçlanan Nuriye Ekinci’nin evi, icra yoluyla satışa çıkarılarak yarı fiyatına satıldı. Avukat ücretleriyle beraber yaklaşık yaklaşık 500 bin TL zarara uğrayan Ekinci, süreç içerisinde bunalıma girerek hastalandı.

İcra yoluyla 300 bin TL değerindeki daireye 142 bin liraya sattığını ifade eden Ekinci şunları söyledi:

“Şimdiye kadar yaklaşık 500 bin TL zararım oldu. Benim artık psikolojim bozuldu. Bir köpek beni hayata bağladı. 4 yıldır bende panik atak başladı. Bazı günler ekmek parası bile bulamıyorum. Davadan dolayı benim hesaplarımı bloke ettiler. Benim tek tesellim köpeğim, beni hayata bağladı. Ben ağladığım zaman oda ağlıyor. ”