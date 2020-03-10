Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların tatil takvimi ile ilgili resmi açıklamalara itibar edilmeli

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 10, 2020
Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.
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