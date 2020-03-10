HDP'li Buldan'dan 8 Mart'taki müdahaleye tepki: Sığınmacılara gaz sıkan Yunan güvenlik güçlerinden bir farkı var mı?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yürümek isteyen kadınlara yönelik polis müdahalesini eleştirerek, "8 Mart’ta kadınlara yaptığınızın sığınmacılara gaz sıkan Yunan güvenlik güçlerinden bir farkı var mı?" diye sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Parlamento Kadın Grubu Toplantısında konuştu.

Buldan, "İdlib’de yaşanan savaş halkların tercihi değil, iktidarın ayakta kalma çabasıdır. Yol yakınken Suriye'den çekilmeliler" ifadelerini kullandı.

Buldan'ın ifadelerinden satır başları şöyle:

- HDP olarak hukuk dışı tutuklamaları kınıyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Genel Başkanımız Mızrıklı’ya AKP mahkemelerinin kararını tanımıyoruz. Kadınlar için yaşam tüm dünyada zorlu bir dönemeçten geçmektedir. 18 yıllık AKP erkek iktidarın kadınların kazanımlarını ortadan kaldırmak için kadın karşıtı politikalara ağırlık vermektedir. Kadınlar her şeye rağmen tüm engellemelere rağmen feminist gece yürüyüşünü gerçekleştirdiler. İstanbul’da yürüyen kadınlara buradan selam olsun.

- Yürüyüş sonrası plastik mermi ve gaz bombaları ile saldırdı. Kadınlar şiddet uygulanarak gözaltına alındı. 8 Mart’ta kadınlara işkence uyguladılar. 8 Mart’ta kadınlara yaptığınızın sığınmacılara gaz sıkan Yunan güvenlik güçlerinden bir farkı var mı? Siz kadın düşmanısınız, tarihe de böyle geçti.HDP aynı zamanda bir kadın partisidir. Hayata geçirdiğimiz eş başkanlık sistemi demokrasi açısından önemlidir. Bu yüzden bizleri sindirmeye çalışmaktalar. Bizler susmadık, boyun eğmedik. Eş başkanlar olduk, kayyım düzenine boyun eğmedik.