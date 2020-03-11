CHP'den Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına ilişkin açıklama: Umuyoruz ki sayı artmadan kontrol altında tutulabilir

Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilimin ışığında, sağduyu ve tedbirle hareket etmekte daima fayda var. Tüm sağlık çalışanlarımızın emeklerine şimdiden teşekkür ederiz. Umuyoruz ki vaka sayıları artmadan virüs kontrol altında tutulabilir." değerlendirmesinde bulundu.