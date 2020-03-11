Ceren'in katili Arduç'un cezaevinden nasıl firar ettiği belli oldu

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un Ordu ve Rize'deki iki ayrı kapalı cezaevinde kalırken usulsüz ve gerçeğe aykırı değerlendirmelerle açık cezaevine geçtiği, bu sayede firar ettiği belirlendi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığı, Özgür Arduç'un kapalı cezaevinden açık cezaevine nasıl geçtiğine yönelik inceleme başlattı.

Yapılan incelemede Arduç'un usulsüz şekilde ve gerçeğe aykırı değerlendirmeler yapılarak, Ordu Kapalı Cezaevi’nden Efirli Açık Cezaevi’ne geçirildiği saptandı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Ordu Kapalı Cezaevi Müdürü H.Ç., 2. müdür G.Ş., idare memuru H.C., psikologlar A.Z. ve D.G.G., sosyal çalışmacı N.İ. ile öğretmen H.B. ve P.D., infaz koruma başmemuru E.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Rize Kapalı Cezaevi Müdürü İ.G., 2. müdür U.S., idare memuru M.Ç.A., psikolog F.B. ile infaz ve koruma başmemuru S.M. hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Özdemir ailesinin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, suç duyurusunun kendileri tarafından savcılığa sunulan dilekçeyle birleştirildiğini ifade ederek, "Dilekçemizdeki hususlar müfettişler tarafından teyit edildi. Kusur ve ihmal sahiplerinin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.