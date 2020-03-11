Ali Ağaoğlu’nun eski kız arkadaşı komşusunun paspasına idrarını yaptı: Savcılık 'Zaruri ihtiyaç, suç kastı yok' dedi

Ali Ağaoğlu'nun eski kız arkadaşı Hazal Mesudiyeli'nin, tuvaletini kullanmasına izin vermeyen komşusunun paspasına idrarını yaptığı öğrenildi.

Ali Ağaoğlu'nun eski kız arkadaşı Hazal Mesudiyeli, Sarıyer'deki kuaförüne gitti. Kuaförü kapalı görünce komşu dairenin kapısını çalarak tuvaleti kullanmak için izin istedi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, "Hayır" yanıtını alan Mesudiyeli komşusunun paspasına idrarını yaptı. Savcılık yaptığı soruşturma sonucu, "Olay, zaruri ihtiyaç nedeniyle spontane gelişmiş, suç işleme kastı yok" dedi. Dosya, tehdit suçu nedeniyle uzlaşma bürosuna gönderildi.