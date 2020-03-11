Eski MİT'çi Altaylı'nın iddianamesinden: CIA, Türkiye'yi kandırarak İran'a silah satmış

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında düzenlenen iddianamede, adı geçen CIA elemanı Duane Ramsdell Clarridge’in, 1985’deki İrangate skandalına karışarak Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirdiği ortaya çıktı. ABD’li istihbaratçının, İrangate skandalı olarak bilinen olayda başrol oynadığı, 1985 yılında Türkiye’deki hükümet yetkililerini kandırarak, Türkiye ile İran’ı karşı karşıya bıraktığı bizzat ABD Kongre Komisyonu tarafından hazırlanan 700 sayfalık raporda yer alıyor.

Kongre’den habersiz

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, komisyon raporunda CIA’dan bazı isimlerin 1985 yılında ABD kongresinden habersiz olarak İran’a silah satışı yaptığı, buradan elde edilen gelirin Nikaragua’da Sandinocular’a karşı savaşan Contralara aktarıldığı, Clarridge’in silah taşıyan uçakların Türk hava sahasından kolayca geçmesi için, Özal Hükümeti yetkililerini kandırdığı bilgilerine yer veriliyor.

Clarridge’in Ankara’daki CIA istasyon şefine gönderdiği gizli telsiz mesajının içeriği de raporda dikkat çeken bilgiler arasında bulunuyor. Clarridge, söz konusu gizli telsiz mesajında Portekiz üzerinden Tebriz’e gidecek 3 adet DC-8 tipi uçak için Türk hava sahasının kullanılması konusunda izin alınması gerektiğini, bunun Ulusal Güvenlik Konseyi girişimi olduğunu ve ABD hükümetinin konuyu yakından takip ettiği yalanına başvuruyor. Clarridge mesajında ayrıca ABD büyükelçisine konuyla bilgi verilmemesi gerektiğini gündeme getiriyor.

Clarridge’in uçuşların gerçekleştiği sırada Washington’da olduğu, bir başka kanaldan Türk yetkililere ulaşarak İran’a tıbbi malzeme yardımı yapılacağı yalanına başvurduğu ancak pilotlardan birinin Türk hava sahasındayken yer kontrol yetkililerine silah taşıdığı bilgisini ilettiği kayıtlarda yer alıyor.

Skandalın patlak vermesinden sonra Türk yetkililerin gerçeği öğrenmesine rağmen Clarridge’in yalanlarını tekrarladığı bu durumun Türkiye’deki hükümet yetkililerinde kızgınlık yarattığı raporda ayrıca vurgulanıyor.

Dergi ortaya çıkardı

İrangate skandalı, ABD yönetim kademesinden bazı kişilerin, İran’a silah satması ve gelirlerin yasa dışı bir şekilde Nikaragua’daki solcu yönetimi devirmeye çalışan anti-komünist kontraları desteklemek için kullanılmasını içeriyor.

Skandal ile ilişkili önemli miktarda belge, ABD Başkanı Ronald Reagan yönetimi görevlilerince imha edilirken, bir kısmı da müfettişlerden gizlendi. ABD ve İran arasında silah ve çeşitli askeri malzeme satışlarına ilişkin resmi olmayan görüşmeler 1986 Kasım ayında Lübnan’da yayın yapan Ash-Shiraa adlı dergi tarafından ortaya çıkartıldı.