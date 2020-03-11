Kadir Has ve Bahçeşehir üniversitelerinden koronavirüs kararı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verirken Bahçeşehir Üniversitesi ise eğitime online olarak devam edeceğini açıkladı.

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından eğitime ara verdi.

Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi. Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.

🔵Kadir Has üniversitesi tatil edildi



📌Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından eğitime ara verdi.



👉6-10 Nisan'daki bahar dönemi yarı yıl tatilinin tedbir nedeniyle bugün başlayacağı ve 20 Mart’a kadar süreceği duyuruldu. pic.twitter.com/c91ih0IicN — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 11, 2020

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Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.