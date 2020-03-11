Kadir Has ve Bahçeşehir üniversitelerinden koronavirüs kararı

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından eğitime ara verdi.
Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi. Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.
🔵Kadir Has üniversitesi tatil edildi— dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 11, 2020
📌Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından eğitime ara verdi.
👉6-10 Nisan'daki bahar dönemi yarı yıl tatilinin tedbir nedeniyle bugün başlayacağı ve 20 Mart’a kadar süreceği duyuruldu. pic.twitter.com/c91ih0IicN
Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.
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