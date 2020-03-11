Hasan Mezarcı'dan koronavirüs açıklaması: Salgınla ilgili soruları Mesih'e değil bilim insanlarına iletin

2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yaptığı açıklamada, "Corona salgınıyla ilgili soru ve isteklerinizi Mesih'e değil bilim insanlarına iletin" dedi.

Düzce'nin Aydınpınar köyünde yandaşlarıyla yaşayan ve kendisini ‘Mesih’ ilan eden Hasan Mezarcı, Twitter hesabından koronavirüsle ilgili açıklama yaptı.

“Corona salgınıyla ilgili soru ve isteklerinizi Mesih’e değil bilim insanlarına iletin” diyen Mezarcı, şu ifadeleri kullandı:

“Bilim insanlarının, doktorların öneri ve tedavilerine titizlikle uyun. Mikroskopla görülebilen bir virüsün milyarları öldürebileceğini düşünerek, Tanrıya dua edin. Tanrı sizi korusun ve kutsasın.”

Korona salgınıyla ilgili soru ve isteklerinizi Mesihe değil, bilim insanlarına iletin.

Bilim insanlarının, doktorların öneri ve tedavilerine titizlikle uyun.

Mikroskopla görülebilen bir virüsün milyarları öldürebileceğini düşünerek,Tanrıya dua edin.

Tanrı sizi korusun ve kutsasın pic.twitter.com/tanSSFIR8R — Mesih (İsa - Hasan) (@hasanmez18) March 11, 2020

​Mezarcı, son dönemde sosyal medyanın gündemine Noel’de doğum günü kutlaması, Tevrat ve Kuran’daki çeşitli ayetleri iptal ettiğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.