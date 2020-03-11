Erdoğan için koronavirüs önlemi: Termal kamerayla sürekli takip edildi

AK Parti grup toplantısı için TBMM'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termal kameralı özel bir ekip tarafından sürekli takip edildiği görüldü.

AK Parti grup toplantısı için TBMM'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, termal kameralı bir ekip tarafından kesintisiz takip izledi.

Söz konusu özel ekip aynı zamanda Erdoğan'ın etrafındaki kalabalık üzerinde de incelemelerde bulundu.

Erdoğan'ın toplantısını izlemeye gelen kişilerin de tek tek ateşlerinin kontrol edildiği öğrenildi.

Ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı, ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti. Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.