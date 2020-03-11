Babacan, DEVA'yı tanıttı: Dini kutsallarımızı siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) programını tanıttı: "Herkesin yaşam tarzına saygılı olacağız. Dini kutsallarımızı günlük siyasete malzeme etmeyeceğiz. Türkiye dar bir kadroya sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir. Muhalif görüşleri siyasetin vazgeçilmez bir parçası olarak görmek durumundayız."