Erdoğan: Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum AK Parti'ye ihtiyacı teyit ediyor

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor" dedi.