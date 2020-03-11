Erdoğan: Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum AK Parti'ye ihtiyacı teyit ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
"Davası inancı olmayanın, davası milleti olmayanın, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur" ifadesini kullanan Erdoğan, AK Parti'nin önünde 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları olduğunu hatırlattı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor.
- Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Çünkü bizim önümüzde 2023 hedeflerimiz gibi, 2053 ve 2071 vizyonlarımız gibi hala aşılamamış bir ufuk var.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor https://t.co/1zWbEz2XV4— AA Canlı (@AACanli) March 11, 2020
- Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirme şerefi bu kadrolara aittir. Ülkemizde hâlâ istikbalimiz için hayaller kurabilme ve bunu hayata geçirebilme kapasitesine sahip tek parti AK Parti'dir. Eski Türkiye ile bugünü karşılaştırma imkanına sahip olan kuşaklar günümüz Türkiyesi'nin anlamını biliyor.
'CHP çok tehlikeli bir oyun oynuyor'
- Bölücü örgütün güdümündeki parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı'na katılmayı da kesti. CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaşmayı derinleştirerek insanlarımızın hassasiyetlerini kaşıyarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Meclis kürsüsünü de bu kirli oyuna alet etmekten çekinmiyorlar.
- Partimiz ve şahsımıza olan kinleri nedeniyle belirli televizyonları seyredip gazeteleri okuyanlar her şeyi gerçek sanıyor.
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Tüm il başkanlarıma sesleniyorum, lütfen kadrolarımızı oluştururken o ilin, ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı heyet, aynı ekiplerle yürümeye mecbur ve mahkum değiliz. Dinamik bir yapıyla yola yürümeye mecburuz. Bunu yaparken mevcut kadoları tamamen yok etme peşinde değiliz. Çalışan kadrolarla yolumuza devam edeceğiz.
'Ülkemizin her yerinde radikal değişikliklere gitmek zorundayız'
- Her deprem haberi bize ülkemizin potansiyel tehdidini bize hatırlatıyor. 20 yaşından büyük binaların büyük bir bölümü depreme karşı dayanıksızdır. Ülkemizin her yerinde radikal değişikliklere gitmek zorundayız. Kentsel dönüşüm projelerine büyük önem veriyoruz. Ülkenin her tarafında bina altyapısında radikal adımlar atmak zorundayız.
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