Anayasa Mahkemesi'nden alkollü içki satışında ihlal kararı

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, gece vakti alkollü içki satışı yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası verilen bir kişi, kararı sulh ceza hakimliğine götürdü. Ancak hakimlik, Kabahatlar Yasası uyarınca kesilen idari para cezasını onadı. Satıcı bunun üzerine AYM’ye başvurdu.

Başvuruda yasak olan saatte alkollü içecek satıldığı yönündeki tespitin 'gizli soruşturmacı' kullanılarak yapıldığı, Kabahatler Yasası’na ilişkin suçlarda gizli soruşturmacı kullanılamayacağı belirtildi.

Başvuruyu görüşen AYM, yurttaşın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, ihlalin ortadan kaldırılması için kararı sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Bu kararla, sivil polisler, büfelere giderek müşteri kılığında davranamayacak, satıcıdan vatandaşmış gibi alkollü içki isteyemeyecek ve bu nedenle ceza kesemeyecek. Sadece vatandaşlara alkol satışı yapılırken suçüstü yapılırsa idari para cezası uygulanabilecek.