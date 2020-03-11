Sağlık Bakanı Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz, her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespiti sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak kararlar ve okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken Sağlık Bakanı Koca'dan kısa bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca şu ifadeleri kullandı: "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. HER ÖNEMLİ OLAYI SİZE TİTİZLİKTE BİLDİRECEĞİZ."

Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. HER ÖNEMLİ OLAYI SİZE TİTİZLİKTE BİLDİRECEĞİZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2020

​Bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yapılıyor. Toplantıya Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katılıyor.

Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.