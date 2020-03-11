AK Partili vekil isyan etti: Vatandaş geliyor, yanak değdirmeler, öpüşmeler…

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Sağlık Komisyonu'nda koronavirüs bilgilendirilmesi yapılırken söz aldı ve "Ben bir tıp doktoru değilim ama dilim döndüğü kadar bir şeyler söylemeye çalışacağım" diyerek seçim bölgesinde yaşadığı sorunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlattı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AK Partili Birlik şunları söyledi:

"Özellikle bizim ülkemizde bu kafa tokuşmalar, el sıkışmalar çok fazla, bu konuda Bakanlığın basında devamlı açıklama yapması gerçekten bence güzel olacak, ben öyle bir düşüncedeyim, kanıdayım. Biz sık sık sahaya iniyoruz. Sahaya indiğimiz, bölgeye gittiğimiz zaman da ister istemez vatandaş geliyor; yanak değdirmeler, öpüşmeler ya da el sıkışmalar çok fazla oluyor. Ondan dolayı, basında bunlar böyle sık sık söylenirse, bunlar kesilirse çok iyi olacak, makbule geçecek."

'Vatandaşların uyarılacağı kamu spotları olsun'

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu da vatandaşın uyarılacağı kamu spotları olmasını istedi.

Kabukçuoğlu, "Nasıl sigara tüketimini önlemek için medyada çalışma varsa özellikle el yıkamalar… Özellikle dar kesimde, insanlarımızın bu kadar fakir ve yoksulluk içinde olduğu durumda onların korunması için bu şekilde spotların, ilanların artırılması, el yıkanması, işte tokalaşma, yanaklardan öpüşme falan gibi şeyler konusunda vatandaşın bilinçlendirilmesi uygun olacaktır” dedi.

Koronavirüse karşı yakın durma mesafesi

Bakan Koca, tokalaşma konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel gezisinde örnek olduğunu belirterek, hafta sonunda hazırlanan kamu spotlarının televizyonlarda yayınlanacağını açıkladı.

Koca, "Spotların artırılması, el yıkama, tokalaşma, öpüşme gibi onunla ilgili kamu spotları özellikle zannediyorum cuma, cumartesi günü daha yoğun girmiş olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse karşı yakın durma mesafesi konusunda ise şu bilgiyi verdi:

"Yakın mesafenin de biliyorsunuz 3-4 adım, 1 metre en az deniyor, 1 metreden sonra bulaşıcılığın düşük olduğu, bilim kurulunda 3-4 adım diye tarif edelim dendi, o 1 buçuk metreye falan gelir. Yani, mesafe ayarlanır, hastalık bulgusu olan maske takar, eller sık sık yıkanır olur, hapşırma ve öksürük anında mendille kapatılır veya dirsek içi kullanılırsa bu dönemi yaşlılar da özellikle temas içinde olmasa bu dönemi daha kolay atlatabiliriz.”