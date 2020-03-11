Üç bakandan koronavirüs açıklaması: Daha az turist gelmesi sağlanacak, maskelere makul fiyatlarla ulaşılacak

Üç bakan, koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel bazda alınması gereken önlemlere dikkat çekerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy daha az turistin gelmesini sağlayacaklarını duyurdu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşılmasını sağlayacağız" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve son olarak Türkiye'den de 1 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ortak bir açıklama yaptı.

Sözü ilk olarak Sağlık Bakanı Koca aldı. 'Devlet yönetiminin dün pozitif tanı konduğu bilgisini kamuoyuna vermekte tereddüt etmediğini' belirten Koca, "Bundan sonraki her buluşma bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Koronavirüse karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin bilgi ile karıştırıldığı bir ortamdayız. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırmak sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum" dedi.

Koca şöyle devam etti:

"Bugün de Bilim Kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantımızın ve aldığımız kararların sürecin yönetimine katkısı iyi bilinmektedir. Biz sorunu siyasal bir içerikle ele almadık. Bilimsel bir yöntemle ilerledik. Bilimsel veriler doğrultusunda karar verdik. Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum daha üst düzeye çıkacaktır. Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı. Tanı ve izolasyon sürecini zaman kaybetmeden yaptık. Risk ciddidir, bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Ne dünya, ne Avrupa’nın geri kalanıyla gelişmeleri tümden kesmek imkan dahilinde değil. İlişkilerin en bariz olduğu konular ise bellidir. Biri turizm, diğeri ticarettir. Turizm ve ticaretten sorumlu saygıdeğer bakanlarımız bugünkü toplantımızda bizlerle birliktelerdi.

'Bir veya birkaç vaka salgın değildir'

Altını çizmek istediğim birkaç konu var. Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir."

'Oteller sezon açılışını mart değil, nisan sonunda yapmalı'

Koca'nın ardından sözü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aldı. Otellere yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil, nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamanın sağlıklı çözüm olacağına karar verdik. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde. Oteller sezon açılışı mart değil nisan sonunda yapmalı."

'Paniğe gerek yok, stoklar yeterli'

Son olarak sözü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan aldı. Virüsün yayılmasıyla birlikte maske fiyatlarında yaşanan artışa değinen Pekcan, bu durumu eleştirdi ve "Amacımız ihracatı engellemek değil. İhracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine verdik" dedi.

Pekcan, bakanlık olarak 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetlediklerini belirterek "2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık. Bugün yeni bir olay daha var. Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Panik yapacak bir durum yok. Yeterli ürün stoğumuz var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşılmasını sağlayacağız. 16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız" açıklamasında bulundu.

'Bilim Kurulu 60 derecenin üzerinde olmak koşuluyla kolonyayı tavsiye ediyor'

Bu açıklamaların ardından bakanlar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, Bilim Kurulu'nun kolonyayı 60 derecenin üzerinde olmak koşuluyla tavsiye ettiğini belirtti. Hastanın hangi şehirde tedavi altına alındığı sorusuna ise Koca, "Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum" yanıtını verdi.

Koca, "Koronavirüs teşhisi konan hasta ne anlattı?" şeklindeki soru üzerine "Dediğim detaya girdiniz. Burada 26 kişilik Bilim Kurulu var. bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi düşünüyorum. Hassasiyetle yaklaşıldığını, detay bilgilerin de kişisel mahremiyet noktasında verilmemesi gerektiğini söylüyorum. Bütün sorularınız daha çok kişiye odaklı. Ben diyorum ki yurt dışı temaslı, genel durumu iyi. Temaslı kişilerle durumunun tespiti dahil olmak üzere alınması gereken neyse bu tedbirler alınıyor. Daha öte bilginin de doğru olmadığı kanaatindeyim" diye konuştu.

'Okulların tatil edilmesi gündeme gelmedi'

Sözlerinin devamında okulların tatil edilmesinin bugünkü toplantılarında gündeme gelmediğini belirten Koca, "Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Burada salgının seyri de belirler. Bir gelişme olursa zaten sizinle paylaşırız" diye konuştu.

'60-65 yaş üstünün mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını belirtmek istiyoruz'

"Hasta olan kişinin maskeli olması gerektiği, hasta olmayan kişinin maske takmasının gerekmediği; yurt dışından gelenlerin 14 gün izole olması gerektiğini önemsiyoruz. Onun dışında maske önermiyoruz" diyen Koca ayrıca, "Koronavirüsün risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını, 60-65 yaş üstünün mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını belirtmek istiyoruz" hatırlatmasında bulundu.

'Kararları hızlı aldık'

Koca son olarak virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana kararları hızlıca aldıklarını belirtti. Bunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin payının büyük olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Bu süreçte kararları hızlı aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kararların hızlı alınmasında oluşturduğu sonuç ve başarı bu."