Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu karasulardan çıkarıldı

Bodrum bölgesinde Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botunun Türk sahil güvenlik botu tarafından Türk kara sularından çıkarıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından sürülerek çıkarıldı.

Bodrum bölgesinde bugün sabah saatlerinde Türk sahil güvenlik botu tarafından Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularından çıkarılması sırasında 2 bot arasında sürtme yaşandı.

Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botunun kararlı manevraları üzerine Türk kara sularını terk etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, tüm unsurlarıyla denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.