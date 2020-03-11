25. İzmir Kitap Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi

25. İzmir Kitap Fuarı da koranavirüs yüzünden ertelendi. Fuarın haziranda yapılması bekleniyor.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından birçok önemli organizasyon ertelendi. Bunlardan biri de önümüzdeki ay yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı oldu.

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 25. İzmir Kitap Fuarı’nın 11-18 Nisan 2020 tarihleri arasında Kültürpark – Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda yapılması planlanıyordu. Koronavirüs nedeniyle fuarın belirlenen tarihte yapılmayacağı öğrenildi. Gazete Duvar'ın haberine göre fuarın önümüzdeki haziran ayında yapılması bekleniyor.

Bir önceki yıl gerçekleştirilen 24. İzmir Kitap Fuarı’nı 512 bin 743 okur ziyaret etmişti.

Bakanlık da etkinlikleri erteleyecek

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa bağlı genel müdürlüklerle ilgili etkinlik ve organizasyonların nisan ayı sonrasına ertelenmesinin gündemde olduğunu açıkladı.