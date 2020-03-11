İstanbul'da metro ve metrobüs yolcuları koronavirüse karşı önlem aldı: 'Her şey Allah'tan, gelecekse de gelecek'

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve dün Türkiye'den de 1 kişiye bulaştığı açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar kişisel bazda aldıkları önlemleri artırdı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların maske taktığı, dezenfektan kullandığı görüldü. Demirören Haber Ajansı'na konuşan (DHA) yolcular, aldıkları önlemleri anlattı.

Bunlardan biri olan Burcu Aydın, “Antiseptik alkoller kullanıyoruz, çalıştığımız ortamı sürekli temiz tutmaya çalışıyoruz. Sadece bunları yapıyoruz şimdilik, başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi. Barış Meşin ise, cebinde bulunan dezenfektanı gösterdi. Meşin, “Metrobüsten çıktığımızda sıkıyoruz. Okula ve toplu taşımaya da maskeyle gidiyoruz. Şimdilik önlemlerimizi aldık. İlk vaka çıktıktan sonra biraz daha önlemleri artırdık" diye konuştu.

'Yapacak bir şey yok'

Dilara Çetin ise "Yapacak bir şey yok, korunmaya çalışıyoruz ama korunulacak gibi değil yani. Her şey Allah’tan. Biz tabii ki de önlemimizi alacağız ama yapacak bir şey yok. Eğer gelecekse de gelecek" şeklinde konuştu.