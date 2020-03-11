RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Şubat’taki canlı yayınında, Libya'da hayatlarını kaybetmiş MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği ve bu kapsamda hukukun üstünlüğüne aykırı yayın yaptığı iddiasıyla Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.