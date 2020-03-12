Kayıt
02:28 12 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Eczane

    Türkiye'de koronavirüs tedbirleri: Dezenfektan talebi patladı, stoklar eridi

    © İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - CEREN ATMACA - SİNAN YENİÇERİ
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (522)
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104157/84/1041578480_0:302:3060:2022_1200x675_80_0_0_124f5f5b9140dead6667918b54bd25e7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003121041578524-turkiyede-koronavirus-tedbirleri-dezenfektan-talebi-patladi-stoklar-eridi/

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar, tüm dünyayı saran virüsten korunmak için maske ve dezenfektan almak üzere eczanelere koştu. Stokların erimesi üzerine birçok vatandaş eczanelerden elleri boş döndü.

    Çin’de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasının ardından vatandaşlar, koronavirüse karşı maske ve dezenfektanla önlem almak için eczanelere koştu. Bu hareketliliğin ardından vatandaşlar, stoklarda bu malzemelerin olmadığını öğrenince elleri boş döndü.

    'İnanılmaz bir talep patlaması oldu'

    İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayınkan, "Maske ve dezenfektan stokunda sıkıntı, Sağlık Bakanımızın dün yaptığı açıklamadan önce başlamıştı" dedi.

    Vatandaşların virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte maske ve eldiven talebinde bulunduğunu ifade eden Sayınkan, "Bir haftadır da yoğun bir dezenfektan talebi var. Dezenfektanlar, bunları üreten firmalar ve bizim temin ettiğimiz depolarda kısıtlı miktarda vardı. Son bir haftadır biraz da panikle beraber inanılmaz bir talep patlaması oldu. Herkes litre ile dezenfektan almaya çalışıyor ama o kadar dezenfektan şu anda piyasada yok. Bulamayan bazı vatandaşlar eczacılara tepki gösteriyorlar. Devlet kurumları eczanelerde ürünler ve fiyatlarla ilgili denetleme yapıyor. Depolarda ürün yok. Olsa talepler karşılanır" dedi.

    Vatandaşlara ’panik yapmayın’ uyarısında bulunan Sayılkan, şunları söyledi:

    "Bir de bu durumu iyi ayırt etmek gerekiyor. Örneğin klasik maskeler sanıldığı kadar koruyucu değil. Dezenfektan bulamayan vatandaşlar olabildiğince temastan kaçınmalı, ellerini sık ve iyi bir şekilde yıkamalı. Dezenfektanları üreten firmalarda da bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Her sene yıllık üretim planlaması yapılıyor. Şu anki talebin üretimin kaç katı olduğunu tam bilemiyoruz ancak üreten firmaların akşam laboratuvara girip dezenfektan yaparak sabah da şişelemesi gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla anca bir haftada piyasaya yeniden çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu tip medikal ürünlerin eczaneler dışında bir nevi karaborsa oluşturularak fahiş fiyatlara satıldığını duyuyoruz. Bunu yapanlar bu işi fırsata dönüştürüyor. Bu hem üzücü hem de düşündürücü. İnsan sağlığı üzerinden ekstra kazançlar sağlamak doğru değil. Bu işi eczaneler ve diğer sağlık kuruluşları dışında kim yapıyorsa o mekanizmanın iyi denetlenmesi lazım. Yoksa bu durum vatandaşa ekonomik olarak da ciddi sıkıntı yaşatacaktır."

    'Maalesef piyasada dezenfektan yok'

    İzmir’de bir eczanede görevli Dermokozmetik Uzmanı Serpil İşgüzar da, "Maalesef piyasada dezenfektan yok. Biz bulamıyoruz. Vatandaşlar sürekli soruyor, olmadığını söylüyoruz. Çok fazla talep var ama ürün yok" dedi.

    Eczane kalfası Berkay Taş ise, “Vatandaşlar maske, el dezenfektanı ve ateş ölçer almak için geliyor. Stoklarda sorun olduğu için biz de mağdur durumdayız. Hastalarımıza çekinerek ‘yok’ diyoruz. Bu durum bizden kaynaklanmıyor. Sorunun bir an önce çözüleceğine inanıyoruz. Şu anda Türkiye’de maske, dezenfektan ve ateş ölçerde çok sıkıntı yaşıyoruz. Talep yoğunluğundan dolayı stoklarda sorun var” diye konuştu.

    'Geldim ama bulamadım'

    Dezenfektan yerine antivirüs pastil aldığını belirten Begüm Denizbulat, Dezenfektan stokunda sorun var. Maske stoku da azaldı. Ben dezenfektan almadım. Ailem için antivirüs içeriği olan bir pastil aldım. Virüsün dünyaya yayılmasıyla zaten insanlarda maske ve dezenfektan kullanımında artış oldu ve depolarda azalma vardı. Türkiye’deki vakanın ardından bu stok da yavaş yavaş bitecektir” derken, iş yeri için dezenfektan almaya eczaneye gelen ancak bulamayan bir vatandaş da, “Ben el dezenfektanı almaya geldim ama bulamadım. Aramaya devam edeceğim. Bu ürünü kendim için değil iş yeri için alacaktım. Genel alanlara koyacaktık. Şimdi bütün eczaneleri dolaşacağım” ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (522)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    St. Petersburg'lu fotoğrafçı Vadim Solovyev, sıradan kent görüntülerine dev kuş, kelebek, dinozor ve canavar fotoğraflarını ekleyerek bilim kurgu filmlerindeki sahneleri aratmayan görselleri yaratıyor.
    Rus sanatçıdan sürrealist St. Petersburg görüntüleri
    Karikatür
    'Moskova, Riyad'a göre düşük petrol fiyatlarına daha uzun süre dayanabilir'
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet