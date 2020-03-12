Dilipak: Koronavirüs'e karşı en iyi korunma yolu kenevir, inşallah götürüp bizi batıdan ithal aşıya mahkum etmezler

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı en iyi korunma yolunun kenevirdeki THC ve CBD maddeleri olduğunu iddia etti.

Abdurrahman Dilipak, 'Biyolojik savaş mı, psikolojik savaş mı?' başlıklı yazısında koronavirüs ile farklı virüslerden gerçekleşen ölüm oranlarını kıyasladı.

"Sonunda inşallah götürüp bizi batıdan ithal aşıya mahkûm etmezler" Diyen Dilipak, virüse karşı en iyi korunma yolunun kenevirdeki maddeler olduğunu iddia etti ve şunları söyledi:

"Bir de bu virüslere karşı en etkili korunma yolu Kenevir’deki THC ve CBD. Hangi akıl ise bu iki maddeyi de yasaklıyor. Biz bunun kavgasını Alkoloid fabrikasını kurarken ABD’ye karşı verdik. Şimdi geldik, aynı lobi Kenevir’de karşımıza çıkıyor.

Yarın Türkiye’de de ölümler başlarsa, ben diyeceğim ki; siz ölmeye devam edin, çünkü yaşamanız için mevzuat müsaid değil. Bu uygulamada “kamu yararı” yok, “kamu zararı” var!. Bu uygulama devletin, anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyet esasları ile çelişir."