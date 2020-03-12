Kuzu'nun Cumhuriyet'e açtığı 3 kuruşluk tazminat davası reddedildi

Eski AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, Naci Şerifi Zindaşti’yle fotoğraflarını ortaya çıkardığı için Cumhuriyet gazetesine açtığı 3 kuruşluk manevi tazminat davasında ret kararı verildi.

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçen günlerde görülen duruşmada gazete avukatı Evrim İnal, haberin ardından Burhan Kuzu hakkında soruşturma açıldığını ve bu soruşturma kapsamında hakim savcıların ifadelerinin alındığını belirtti. Hakim ve savcıların Kuzu’nun yargıya baskı yaptığı yönünde ifade verdiğini hatırlatan İnal, davanın reddini talep etti. Mahkeme başkanı gerekçeli kararı sonra açıklamak üzere davanın reddine karar verdi.

Meclis'te soru önergesi

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, TBMM’ye 'araştırma' önergesi vererek Naci Şerifi Zindaşti'nin hükümet içindeki bağlantılarının ortaya çıkarılmasının araştırılmasını talep etti.