Kayıt
11:23 12 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Koronavirüs CHP kongresini erteletebilir

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104157/94/1041579464_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_c92b6635ec7881aed49c0e50318ef705.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003121041579494-koronavirus-chp-kongresini-erteletebilir/

    CHP'nin 28-29 Mart’ta yapmayı planladığı 37. Olağan Kongresi'ne Koronavirüs gölgesi düştü. Birçok uluslararası kongre ve etkinlikle ilgili iptal ve erteleme kararı alınırken CHP kongresi de yeniden değerlendirilecek. CHP Parti Meclisi ve MYK'de kongrenin sınırlı katılımla yapılması veya ertelenmesi gündeme gelebilir.

    CHP'nin, 28-29 Mart’ta yapacağı 37. Olağan Kongre’nin hazırlıkları sürüyor. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongre, 'iktidara yürüyüş kongresi' olarak nitelendiriliyor.

    Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre CHP’yi bir sonraki seçime götürecek genel başkan ve kadroların seçileceği kongre için slogan çalışması devam ediyor. Parti yetkilileri CHP’nin iktidara hazırlığını simgelemesi açısından kongrede, 'barış için iktidar', 'özgürlük için iktidar', 'demokrasi için iktidar', 'kadın özgürlüğü için iktidar', 'basın özgürlüğü için iktidar', 'aş, iş, ekmek için iktidar' gibi mesajlar içeren sloganlar üzerinde çalışıldığını ifade ediyor. Yeni bir şarkı yapılması için de çalışmalar devam ediyor.

    Genel başkanlık için nabız yoklanıyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağı kongrede genel başkanlık yarışının yaşanıp yaşanmayacağı henüz bilinmiyor. Şu ana kadar sadece 26. Dönem CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı adaylığını ilan etti. Bunun dışında CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner ve eski milletvekili Fikri Sağlar’ın nabız yokladığı biliniyor.

    69 delege imzası gerekiyor

    CHP’nin son tüzük kongresinde yapılan değişikliğe göre aday olmak için gereken delege imza sayısı, yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldü. Doğal delegelerle birlikte bin 363 delegesi olan CHP’de bu 69 delege imzası bulan siyasetçinin aday olabileceği anlamına geliyor.

    Adayların gerekli imzayı toplayıp toplayamadığı kongre günü belli olacak. Ancak adaylık yarışı olmasa da partinin en üst karar alma organı olan Parti Meclisi üyeliği için büyük rekabet yaşanması bekleniyor. Genel başkanlık için adı geçen adayların da asıl Parti Meclisi’ni etkilemek için çalışacağı konuşuluyor.

    Çarşaf liste olacak

    CHP kulislerine göre Parti Meclisi’ne delege oylarıyla seçilemeyeceğini düşünen bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri “blok liste” için nabız yokladı. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da bu talebi iletenler oldu. CHP liderinin ise tavrının net olduğu, kararlı bir şekilde talepleri reddederek çarşaf liste olacağını söylediği öğrenildi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun daha önceki kongrelerde olduğu gibi yine bir anahtar liste çıkarması bekleniyor.

    AK Parti ve MHP'ye davetiye gitti, DEVA'ya gönderilecek

    Kongre hazırlıkları kapsamında AK Parti ve MHP dahil tüm siyasi partilere davetiye gitti. 9 Mart’ta kuruluşu resmileşen DEVA Partisi’ne de davetiye gönderileceği öğrenildi. Ancak AK Parti ve MHP’nin kongreye temsilci göndermeme kararı aldığı biliniyor.

    Sınırlı katılım ya da erteleme

    CHP kongre hazırlıklarını Koronavirüsü ortaya çıkmadan önce başlattı ve çalışmalar belirlenen takvim içinde devam ediyor. Ancak 11 Mart’ta Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından bu durumun değerlendirileceği öğrenildi. Uluslararası birçok kongre, spor etkinliği için erteleme ya da iptal kararları alınırken, ulusal birçok programla ilgili de benzer kararlar alınabileceği belirtiliyor.

    Kongre hazırlıklarını yürüten bir yönetici, şu an için bir ertelemenin söz konusu olmadığını ancak gelişmelere göre salgının ortaya çıktığı bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kongreye sınırlı katılım veya erteleme seçeneklerinin masaya gelebileceğini söyledi. Bu konunun ilk olarak kongre öncesi son kez toplanacak Parti Meclisi’nde, daha sonra da ilgili kurumların uyarısı da dikkate alınarak MYK’de ele alınarak bir karara bağlanması bekleniyor.

    Etiketler:
    Kovid-19, Erteleme, Koronavirüs, Kongre, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    St. Petersburg'lu fotoğrafçı Vadim Solovyev, sıradan kent görüntülerine dev kuş, kelebek, dinozor ve canavar fotoğraflarını ekleyerek bilim kurgu filmlerindeki sahneleri aratmayan görselleri yaratıyor.
    Rus sanatçıdan sürrealist St. Petersburg görüntüleri
    Karikatür
    'Moskova, Riyad'a göre düşük petrol fiyatlarına daha uzun süre dayanabilir'
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet