Kadına şiddette pop-up'lı alarm

Adalet Bakanlığı yetkilileri, TBMM'ye 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulamasındaki sorunları ortadan kaldırmak için çıkarılan genelgenin detaylarını anlattı. Genelgede tedbir kararlarının hakim ve savcıların dikkatini çekmesi için UYAP ekranında 'pop-up' çıkmasını sağlayan yazılım da var.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul ile Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan'ı dinledi. Moğul ile Gürkan, bakanlığın 17 Aralık 2019 tarihli genelgesiyle ilgili Meclis'e bilgilendirme yaptı.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, bakanlık yetkililerinin yaptıkları sunum, Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

Şiddet uygulayan tarafa yönelik olarak önleyici tedbirlere daha sık başvurulması gerektiğini hatırlattık. Özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitmenlik, danışmanlık, rehabilite, tedavi ve muayene gibi destekler verilmek suretiyle, yaptığı eylemin kötülüğü üzerinde kendisinde bir farkındalık oluşturmaya gayret ettik.

'UYAP ekranında 'pop-up' çıkmasını sağladık'

Şiddet mağduru kadınlar için Cumhuriyet savcılıklarına başvurulduğunda, evrakın mağdurla birlikte kolluk birimlerine intikalinin önüne geçilmesi, mağdurun ayrıntılı beyanlarının savcılıktan alınarak gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesini istedik.

UYAP sisteminde, mağdurun ve şüphelinin kimlik bilgileri girildiğinde, mağdur veya şüpheliyle ilgili daha önce bu konuda yapılmış bir soruşturma veya tedbir kararı varsa, hakim ve savcılarımızı uyarmak üzere, UYAP ekranında ‘pop-up’ (aniden beliren) çıkmasını sağladık. Bu yetkiyi sadece aile içi şiddet soruşturma savcılarımıza ve tedbir hakimlerimize tanımlayacağız.

En büyük problemlerden biri tebliğdi. Mahkemelerce verilen tedbir kararlarının şiddet uygulayana tebliğinin bizzat kolluk marifetiyle yapılmasını öngördük. Tazyik hapsi kararları çok az çıkıyordu çünkü tebligat yapılamıyordu. Kolluk, geçmişte bu meseleye direnç gösteriyordu. Diyordu ki: ‘PTT aracılığıyla yapılması esastır, bizimkisi istisnai bir tebligattır’. Ancak biz bunu artık bu işin önemine atfen asil hâle getirdik.

Elektronik kelepçe yaygınlaştırılacak