Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın 'yüksekten düşme' nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi.
Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Le Mesurier'in düşmesinin ardından yoldan geçen bir kişi dikkat çekiyor.
Eski İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'in düşme anı kamerada https://t.co/Q7xfKBVkwE pic.twitter.com/xTZUpCoYcJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 12, 2020
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