Varank’tan New York Times’a fotoğraf tepkisi: Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye fotoğrafını kullanarak servis eden New York Times'a tepki gösterdi. Varank, “Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı basın açıklamasında ABD’nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri açıkladı.

Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatleri yasakladığını duyururken, İç Güvenlik Bakanlığı daha sonra yayımladığı yazılı açıklamada, seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye yer almadı.

NYT ise ABD’nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye’nin fotoğrafını kullanarak servis etti. NYT'ye tepki gösteren Bakan Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor.”

Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs.



Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD.



Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası.



Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor. pic.twitter.com/8DjyA0j0Ve — Mustafa Varank (@varank) March 12, 2020

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