Kayıt
15:23 12 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Doç. Dr. Nazik: Maraş paçasının koronavirüsü önlediğine dair bilimsel bir karşılık yok

    © Sputnik /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (548)
    0 42
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104158/21/1041582187_0:322:3067:2047_1200x675_80_0_0_82d9ac21b2ee4695aaae32013c1767f0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003121041582240-doc-dr-nazik-maras-pacasinin-koronavirusu-onledigine-dair-bilimsel-bir-karsilik-yok/

    Doç. Dr. Selçuk Nazik, Maraş paçasının içerdiği protein, yağ, tuz gibi mineraller nedeniyle sağlıklı bir yiyecek olduğunu belirterek, "Ama 'Maraş paçasının içilmesi koronavirüsü önler' demenin bilimsel açıdan tam bir karşılığı yok şu anda. Çünkü ülkemizde tek bir vaka var, denenmiş, çalışılmış, yazılmış bir makale yok bu konuda" dedi.

    İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 5 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gittiği paçacıda, "Kelle paça süper bir besindir. O kadar süperdir ki, koronavirüsü önler" sözleri, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Karatay'ı iş yerinde ağırlayan paça ustası Erdoğan Sünbül ise Maraş paçasının birçok hastalığa iyi geldiğini belirtti.

    Son olarak Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate de koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında kelle paça içtiğini sosyal medya hesabından paylaştı. 

    'İçmeyenlerin koronavirüs olacağı gibi bir algının oluşmaması gerekiyor'

    KSÜ Koronavirüs Koordinasyon Grubu Başkanı Doç. Dr. Selçuk Nazik, Maraş paçası ile ilgili kendisine çok soru geldiğini söyledi. Paçanın sağlıklı bir besin olduğunu belirten Nazik, şimdiye kadar koronavirüsü önlediğine dair bilimsel bir çalışma olmadığını söyledi.

    Hollandalılar Canan Karatay’ın koronavirüs uyarısını dinledi
    © Fotoğraf : Twitter
    Hollandalılar Canan Karatay’ın koronavirüs uyarısını dinledi
    Nazik, "Maraş paçası içerisinde protein, yağ, tuz gibi çeşitli minareleri içeren bir yiyecek. 'Maraş paçasının içilmesi koronavirüsü önler' demenin bilimsel açıdan tam bir karşılığı yok şu anda. Çünkü ülkemizde tek bir vaka var, denenmiş, çalışılmış, yazılmış bir makale yok bu konuda. Ama sıcak yiyeceklerin tüketilmesi, bunun içerisinde paça da sayılabilir, çorba da sayılabilir. Sağlıklı beslenme koronavirüsten bizi sağlık immünitemizi (bağışıklık) geliştirmesi anlamında sağlıklı olmamızı sağlar. Bununla beraber sıvı almamız, güzel uyumamız, temel anlamda bakacaksak sağlıklı olabilmek için gereken her şey güzel yiyecekleri yiyebilmek, zamanında beslenmek diyebiliriz. Paça bunun bir parçası olabilir, ama Maraş paçası içmeyenlerin koronavirüs olacağı gibi bir algının da oluşmaması gerekiyor" diye konuştu.

    'Şu an 100 kişiden 3'ü ölüyor'

    Koronavirüste 1 kişiden ortalama 2 ya da 3 kişiye bulaştığını belirten Nazik, şöyle devam etti:

    "Ama en önemli olan şey şu. Bu hastalık; yakalanan kişilerin 100 kişiden 97'sinde iyileşerek düzeliyor. 100 kişiden 80 tanesine de hiç tedavi vermeden düzelebiliyor. Şu anda 100 kişiden sadece 3 kişi ölüyor. Yüzde 3'ün içerisine giren popülasyona baktığımızda özellikle 60 yaş üzerinde ek hastalığı olan kişiler. Kim bunlar? Tansiyon, şeker, kalp ve kronik akciğer hastalığı olanlar ya da immün sisteminde çökkünlük yaşayan kişiler. Bunlar kanser hastaları olabilir.

    Bunlar riskli grubu oluşturuyor. Ve bu kişiler yakalandığı zaman akciğerlerindeki solunum problemi daha da artıyor, bu şekilde ölümle sonuçlanabiliyor. Özellikle 60 yaş üzerinde ve ek hastalığı olan kişiler etkileniyor. 10 yaş altı çocuklarda ölüm bildirilmemiş, 20 yaş altı çocuklarda ise bin tane çocuktan 2 tanesinde ölümle karşı karşıya kalındığını biliyoruz. Bu anlamda kimsenin telaş etmesine gerek yok. Gerekli el hijyeni önlemlerini almamız, biz tokalaşmayı seven bir milletiz, tokalaşmadan bu dönem biraz uzak durmamız ve gerekli durumlarda sağlık otoritelerinin önerileri doğrultusunda gerekirse maske kullanımı önerilmekte, onun dışında şu an maske kullanılması önerilmiyor. Bu şekilde bir hastalık koronavirüs."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (548)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Yiyecek, kelle paça, Kahramanmaraş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    St. Petersburg'lu fotoğrafçı Vadim Solovyev, sıradan kent görüntülerine dev kuş, kelebek, dinozor ve canavar fotoğraflarını ekleyerek bilim kurgu filmlerindeki sahneleri aratmayan görselleri yaratıyor.
    Rus sanatçıdan sürrealist St. Petersburg görüntüleri
    Karikatür
    Trump, Avrupa'dan ABD'ye yapılacak bütün seyahatleri 30 gün boyunca yasakladı
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet