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15:48 12 Mart 2020
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    Türk Telekom

    Evden çalışmadan uzaktan eğitime Türk Telekom'dan koronavirüs önlemleri

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (549)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003121041582892-evden-calismadan-uzaktan-egitime-turk-telekomdan-koronavirus-onlemleri/

    Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, koronavirüs nedeniyle her türlü senaryoya hazırlık için çalıştıklarını söyledi. Okulların tatil olması halinde uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüştüklerinin altını çizen Önal, "Şu anda evden çalışmaya yönelik aldığımız bir karar yok ama her türlü hazırlığımız var" dedi.

    Türk Telekom, temsil ettiği temel değerler doğrultusunda belirlediği kurumsal marka vaadini düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

    Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardık. Sadece 2019'da 3.2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık. 5G'ye en hazır operatör konumundayız. 2020'de 5.8 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz" diye konuştu.

    ​Reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu

    "Yeni dönemimizi tanımlarken sihirli cümlemizi 'Değerli Hissettirir’ olarak belirledik. Bugünden itibaren Türk Telekom olarak yaptığımız her işte sözümüz, her ilişkide pusulamız bu olacak" diyen Önal bu kapsamda yeni reklam yüzlerinin de Kenan İmirzalıoğlu olacağını söyledi.

    Toplantıya katılan İmirzalıoğlu da, "Türkiye'ye değer katan, ülke tarihine tanıklık etmiş köklü bir şirketle bu yola çıkmış olmak bana büyük gurur verdi" ifadesini kullandı.

    © AA / Türk Telekom
    Türk Telekom'un yeni reklam yüzü ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu oldu.

    'İnternet trafiğinin artışına yönelik ek yükleri karşılamak için gerekli donanımlara sahibiz'

    Habertürk'ün aktardığı habere göre, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önal, koronavirüs ile ilgili Türkiye'nin internet altyapısı ve Türk Telekom özelinde alınan önlemler hakkında bilgi verdi. 

    Önal, uzaktan çalışma ve okulların olası olarak tatil edilmesi durumunda, uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüştüklerinin altını çizdi. Her türlü senaryoya hazırlık için çalıştıklarını belirten Önal, "İnternet trafiğinin artışına yönelik gelebilecek ek yükleri karşılamak için gerekli donanımlara sahibiz" dedi.

    Türk Telekom olarak organizasyonlarında Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği Başkanlığı'nın yer aldığını belirten Önal, "Koronavirüs ile ilgili olarak çalışanlarımızın yeni teknolojilerle birlikte evden çalışıp (home office) işlerini yapması dahil her türlü senaryoya hazırlıklı olacak şekilde hazırız. Şu anda evden çalışmaya yönelik aldığımız bir karar yok ama bunun için her türlü hazırlığımız var" dedi.

    'Tüm okulların interneti Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanıyor'

    Artık görüşmelerin video konferans sistemi üzerinden yapılabilmesine olanak sağlayan teknolojilerin giderek yaygınlaştığını ve hatta bunu bize dayatan bir hayat ile karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Önal, şöyle konuştu:

    © AA / Hakan Nural
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    "Kamu ile tam bir işbirliği içinde, sonuçta kamu politikalarını belirleyicilerle de entegre olarak, ortaya çıkabilecek durumları yönetebilecek şekilde, koronavirüsü ile ilgili gelişebilecek yeni durumlara, bütün çalışmalarımız hazır."

    Yaşanan durumun telekom şirketleri üzerinde yeni trafikler yaratıp daha yoğun bir internet tüketimi ile karşı karşıya olacaklarının farkında olduklarının altını çizen Önal, uzaktan eğitim konusunda ise şunları söyledi:

    "Uzaktan eğitim konusunda ise politika belirleyiciler, okulların tatil edilmesi senaryolarına ilişkin bütün operatörlerle birlikte bizimle de iletişim halindeler. Bizden öneriler alıyorlar. Bizim örgün ve hizmetlerimizle eğitimin devamlılığı noktasında nasıl pozisyon alınabilir ve bizler bu sürece nasıl katkı sağlayabiliriz noktasında bir takım senaryoları görüşüyoruz. Bizim ticari olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın örgün eğitimde verdiği hizmetin oluşturduğu platform ve eğitim içeriği Türk Telekom’un iştiraki Sebit’ten karşılanıyor. Tüm okulların interneti de Türk Telekom’un altyapısı üzerinden sağlanıyor. Dolayısıyla olası bir komplikasyonda veya talepte olabilecek her şeye hazırlıklıyız. Örgün eğitimin internet üzerine taşınması senaryolarında biz olabilecek her türlü başat aktör olarak var olacağız."

    'Uzaktan erişim bağlantılarını tamamladık'

    Koronavirüsün internet kullanımındaki etkisine dikkat çeken Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise, "İnsanların eve girmesi bizim için pozitif bir şey. Çünkü 11.5 milyon evde varız. Dolayısıyla biz hazırız. Bu, trafik artışını getirecek ve daha fazla Türk Telekom’un altyapısı kullanılacak. Hazırlıklarımızı yaptık. Çalışanlarımız için de uzaktan erişim bağlantılarını tamamladık. Gidişata göre bunu değerlendirebiliriz" dedi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (549)
    Etiketler:
    Tatil, Okul, Altyapı, fiber, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, 5G, Uzaktan eğitim, Sağlık Bakanlığı, İnternet, Ümit Önal, Koronavirüs, Türk Telekom, Kenan İmirzalıoğlu
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