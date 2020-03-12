CHP'den Sağlık Bakanlığı'na koronavirüs teşekkürü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik, Türkiye'nin, koronavirüs tespit edilen son ülkelerden biri olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

Öztrak açıklamasında şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir.

Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz."

Öztrak ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Korona Virüs'ün ülkeye girmemesi için ciddi çaba gösterildi. Sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz.

Ama artık virüs ülkemizde. Yayılmasını önlemek için ortak aklı çalıştırmalı, paniğe kapılmamalıyız. Böyle anlarında şüphesiz en çok ihtiyacımız olan güvendir" ifadelerini kullandı.

Korona Virüs'ün ülkeye girmemesi için ciddi çaba gösterildi. Sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz.

Ama artık virüs ülkemizde.

Yayılmasını önlemek için ortak aklı çalıştırmalı, paniğe kapılmamalıyız.

Böyle anlarında şüphesiz en çok ihtiyacımız olan güvendir https://t.co/FdTkjHKzSc — Faik Öztrak (@faikoztrak) March 12, 2020

​