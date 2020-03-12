Putin ve Erdoğan telefonda İdlib'i konuştu

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Erdoğan 5 Mart’ta Moskova’daki görüşmelerde varılan anlaşmaların uygulanmasını ve İdlib’deki durumu konuştu.

Açıklamada, Putin ile Erdoğan'ın İdlib’deki askeri eylemlerin durdurulması kararının istikrarlı şekilde uygulanmasına yönelik, iki ülkenin savunma bakanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların devam etmesinin önemini vurguladıkları belirtildi.

Liderler, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde gerilimin kayda değer düzeyde düşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Taraflar ayrıca, kişisel temaslar da dahil, iki ülke arasında farklı düzeylerde düzenli olarak diyalog kurulması konusunda da anlaştı.

Telefon görüşmesi, Rusya tarafının girişimiyle başlatıldı.