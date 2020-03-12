Nevruz kutlamaları koronavirüs nedeniyle iptal edildi

HDP MYK toplantısında bugün Türkiye’de de görülen koronavirüs masaya yatırıldı. 21 Mart’ta Diyarbakır’da yapılması planlanan Nevruz mitinginin iptal edilmesi yönünde karar alındı.

Diyarbakır miting tertip komitesi yaptığı açıklamada kutlamaların iptal edildiğini duyurdu.