Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan 'fahiş fiyat' açıklaması

Koronavirüs duyarlılığını fırsat bilenlerin fiyatı 6 lira olan iki paket makarnayı, online alışveriş sitelerinde 14.50 liradan satması büyük tepki çekti. Konuyla ilgili hem Nuh'un Ankara hem de Trendyol birer açıklama yayınladı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle devreye giren fırsatçılar hızlıca fahiş fiyat uygulamasına başladı. İlk olarak kolonya ve maske fiyatlarında fahiş artışlar baş gösterirken, buna makarna satışları da eklendi.

Normalde 6 lira olan iki paket Ankara Makarnası ürünü ünlü e-ticaret sitesi Trendyol'un 14,50 liraya satışa çıkmasının ardından Ankara Makarnası konuya ilişkin yasal işlem başlatılacağını bildirdi. Trendyol da konuyla ilgili bir açıklama yaparak fiyatların şikayet edilmesini istedi.

Nuh'un Ankara: Yasal işlem başlatılacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Makarnası Yönetim Kurulu, yasal süreç başlatılacağını duyurdu. Ankara Makarnası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli takipçilerimiz, bazı internet sitelerinde aracı firmalar tarafından satışa sunulan Nuh'un Ankara Makarnası ürünlerinin fiyatları doğru değildir. Bu fiyatlara itibar etmeyiniz ve alışverişinizi bu satıcılardan gerçekleştirmeyiniz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan, markamızı kullanarak çıkar sağlamaya çalışan ve buna izin veren her türlü isim ve firma hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Fiyatlarımızı market, supermarket ve discount raflarından takip edebilirsiniz."

Trendyol: Fiyatları biz belirlemiyoruz

Trendyol’dan yapılan açıklamada, fiyatların kendileri tarafından belirlenmediği, buna rağmen haksız fiyatlandırmalara karşı tedbirler alındığı açıklandı. Şirket, kullanıcıların haksız fiyatları bildirmesini istedi.

Trendyol'dan yapılan yazılı açıklamada, haksız fiyatlandırma yapan satıcılara fırsat verilmediği belirtilerek haksız fiyat oluşumuna sebep olan 539 ürünle ilgili geliştirilen algoritma ve tüketici desteğiyle gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Topluma karşı sorumluluğumuzla, ürün fiyatlarını biz belirleyemiyor olmamıza rağmen platformumuzda bu süreçle ilgili ürünlere yönelik haksız fiyat oluşumunu engelleyecek tüm tedbirleri alıyoruz.

Müşterilerimizden gelen her bir geri bildirimi hassasiyetle değerlendiriyoruz. Tamamen piyasa koşullarında, Trendyol’dan bağımsız olarak oluşan haksız fiyatlandırmaları tespit etmeniz durumunda fiyat.kontrol@trendyol.com e-mail adresine bildirmenizi önemle rica ederiz."