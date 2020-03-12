Şanlıurfa Valiliği: Resulayn'da kontrol noktasına bombalı saldırıda 1 asker şehit oldu

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Resulayn'da kontrol noktasına saldırı düzenlendiği ve 1 askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Şanlıurfa Valiliği'nin resmi internet sitesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşananlarla ilgili olarak yeni bir açıklama yapıldı.

"Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç yerel güvenlik personeli şehit olmuştur" denen açıklama, şöyle devam etti:

"Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."