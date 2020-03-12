Samsun'da koronavirüs iddialarına ilişkin Vali Kaymak'tan açıklama

“Sosyal medyada çıkan dedikodulara inanmayın"
Samsun’da koronavirüs vakasının olmadığının altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Sağlık Bakanlığımızın, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın talimatı doğrultusunda ilimizdeki tedbirleri koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün okulların dezenfekte edilmesi yönünde belediyeler ve kaymakamlıklara talimatı gönderdik. Bunlar yapılacak. Toplu ortamlarda bulunmamak, temizliğe dikkat etmek, paniğe kapılmadan bakanlığımızın uyarıları doğrultusunda hareket etmek çok önemli. Havalimanında ‘termal kamera’ uygulamasını yapıyoruz. Yurt dışından gelen insanların ateşini ölçüyoruz, ateş olan varsa da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne alarak kontrol altına alıyoruz. Bu kişilerden alınan numuneler daha sonra bakanlığa gönderilerek teşhis ediliyor. Sosyal medyada çıkan dedikodulara inanmayın. Şu ana kadar ilimizde korana virüsü teşhisi yok. Şüphelenilenler oldu hepsinin testi negatif çıktı. Bu çıkmayacağı anlamını taşımaz. Tedbirlerimiz devam ediyor” dedi.
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