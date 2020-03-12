Samsun'da koronavirüs iddialarına ilişkin Vali Kaymak'tan açıklama

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun’da şu anda koravirüsü vakasının bulunmadığını, şüpheli birkaç vakanın test sonuçlarının da negatif çıktığını söyledi.

Valilik öncülüğünde Samsun’daki kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ile STK temsilcilerinin katılımıyla, koranavirüse karşı alınabilecek tedbirler konusunda bir toplantı yapıldı. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç önemli açıklamalarda bulundu.

“Sosyal medyada çıkan dedikodulara inanmayın"

Samsun’da koronavirüs vakasının olmadığının altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Sağlık Bakanlığımızın, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın talimatı doğrultusunda ilimizdeki tedbirleri koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün okulların dezenfekte edilmesi yönünde belediyeler ve kaymakamlıklara talimatı gönderdik. Bunlar yapılacak. Toplu ortamlarda bulunmamak, temizliğe dikkat etmek, paniğe kapılmadan bakanlığımızın uyarıları doğrultusunda hareket etmek çok önemli. Havalimanında ‘termal kamera’ uygulamasını yapıyoruz. Yurt dışından gelen insanların ateşini ölçüyoruz, ateş olan varsa da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne alarak kontrol altına alıyoruz. Bu kişilerden alınan numuneler daha sonra bakanlığa gönderilerek teşhis ediliyor. Sosyal medyada çıkan dedikodulara inanmayın. Şu ana kadar ilimizde korana virüsü teşhisi yok. Şüphelenilenler oldu hepsinin testi negatif çıktı. Bu çıkmayacağı anlamını taşımaz. Tedbirlerimiz devam ediyor” dedi.