Koronavirüs zirvesinde alınan kararlar: Okullar tatil edilecek, maçlar seyircisiz oynanacak

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen koronavirüs zirvesinde alınan kararları açıkladı. Buna göre ilk ve orta dereceli okullar 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilecek; 23 Mart'ta bu öğrenciler için uzaktan eğitim uygulanacak. Spor müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs zirvesinde alınan kararı açıkladı.

Derbi seyircisiz oynanacak

Beş saat süren zirve sonucu alınan karara göreve16 Mart'tan itibarenedilecek ve bu öğrencilereitibariyle iseverecek. Uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağı(MEB) tarafından açıklanacak. Üniversiteler de okullar için alınan kararlar kapsamında 3 hafta tatil edilecek.

Karara göre spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve seyircisiz oynanacak maçlar ise şöyle:

Trabzonspor - Başakşehir

Galatasaray - Beşiktaş

Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray - Trabzonspor

Kalın, kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili aldıkları kararı da, "Fevkalade bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri izne tabi olacaktır" ifadesiyle açıkladı.

Erdoğan'ın yurt dışı programları ertelendi

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan tedbirler kapsamında yurt dışı programlarının ertelendiğini duyurdu.