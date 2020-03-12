Dr. Öz'den koronavirüs uyarıları: 7 saat uyuyun, düzenli egzersiz ve meditasyon yapın

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'den de bir kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınabilecek önlemleri anlattı. Paniğe gerek olmadığını beliten Öz, basit önlemlerle virüsten korunulabileceğini söyledi.

Çoğu vakanın şiddetli olmadığını vurgulayan Mehmet Öz, “En yüksek risk altında olanlar yaşlı insanlar. Astım, diyabet, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar da ciddi bir enfeksiyon geliştirme riski altında” diye konuştu.

Öz, virüs önlemlerini ise şöyle sıraladı:

“Yeterli uyku, düzenli egzersiz, soluduğunuz havayı nemlendirin, el sıkışmayın, yüzünüze dokunmayın. 7 saat gece uykusu, bağışıklık sistemini desteklemesi için meditasyon, gün aşırı düzenli yarım saatlik periyotlarla egzersiz.”

Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyardığı bağışıklık sisteminin kuvvetlendirme ile ilgili Öz, grip aşısı olmak, D3 vitamini almak ve sebze, meyve tüketimi önerdi.

Coronavirüs yeni adıyla Covid-19 dünya genelinde yayıldı.

Panik yapmanın zamanı değil, korunma yöntemlerini öğrenme ve hazırlık yapma zamanı🙏 @DrOz #coronavirüs korunma önerilerini YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. https://t.co/O5FSdnL71W pic.twitter.com/Eurglv18q8 — Dr. Halit Yerebakan (@DrYerebakan) March 10, 2020

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