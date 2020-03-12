Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 hafta tatil, 1 hafta evden eğitim yapılacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime 1 hafta ara verildiğini, sonraki 1 haftada ise uzaktan eğitim yapılacağını açıklayarak, "23 Mart'tan itibaren ders ortamını evlere taşıyacak, öğrencilerimizin eğitimine uzaktan devam etmesini sağlayacağız" dedi.

Selçuk'un açıklamaları şöyle:

- Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır.

- 23 Mart'tan itibaren ders ortamını evlere taşıyacak, öğrencilerimizin eğitimine uzaktan devam etmesini sağlayacağız.

- Uzaktan eğitim içeriklerimiz hazır durumdadır.

- Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.

- Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.

- Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak.

- Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız.

- Bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin de okullarda bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmalarını bekliyoruz.

- Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır.

- Tatil durumu özel okullar için de geçerli.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pazar günü yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.

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