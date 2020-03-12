Bursa'da koronavirüs tedbiri: Borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı önlem alan şehirlerden biri Bursa oldu. Büyükşehir Belediyesi borcu olan abonelerin sularının kesilmeyeceğini açıkladı.

Bursa'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları, 1 Mayıs'a kadar kesilmeyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz hijyen tedbirleri çerçevesinde, konut aboneliklerinde fatura borcu olan vatandaşlarımıza 1 Mayıs 2020 tarihine kadar Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su kesintisi işlemi gerçekleştirilmeyecektir."

Değerli Bursalılar,



Belediye olarak üzerinde hassasiyet gösterdiğimiz hijyen tedbirleri kapsamında, konut aboneliklerinde fatura borcu olan vatandaşlarımıza 1 Mayıs 2020 tarihine kadar BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su kesintisi işlemi gerçekleştirilmeyecektir. pic.twitter.com/iCgZNVm9Fl — Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) March 12, 2020

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