Rusya ve Türkiye, Halep bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdi

Merkez Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Halep bölgesinde yeni ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleşti” dedi.

Devriyenin geçtiğimiz ekim ayında Soçi şehrinde iki ülke lideri tarafından imzalanan mutabakat uyarınca yapıldığını hatırlatan Juravlyov, ayrıca Rus askeri polis ve Rus savaş uçaklarının da Suriye’nin kuzeyinde devriye yaptığını bildirdi.